Валютные резервы Китая в июне выросли третий месяц подряд - до максимума с января

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июне увеличились по итогам третьего месяца подряд на фоне ослабления доллара США.
Их размер повысился за месяц на $10,64 млрд и на конец июня составил $3,112 трлн, что является максимумом с января, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).
Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост резервов на $18 млрд.
В мае их размер повысился на $10,23 млрд.
Доллар США подешевел на 1% в паре с юанем в июне, свидетельствуют данные Wind.
Запасы золота в стоимостном выражении в июне выросли до $110,76 млрд по сравнению со $108,29 млрд в мае, сообщил НБК. Объем резервов остался на уровне 62,64 млн унций по итогам девятого месяца подряд.
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