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Макроэкономика 07.07.2020 19:51

Валютные резервы Китая в июне выросли третий месяц подряд - до максимума с января

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июне увеличились по итогам третьего месяца подряд на фоне ослабления доллара США.

Их размер повысился за месяц на $10,64 млрд и на конец июня составил $3,112 трлн, что является максимумом с января, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост резервов на $18 млрд.

В мае их размер повысился на $10,23 млрд.

Доллар США подешевел на 1% в паре с юанем в июне, свидетельствуют данные Wind.

Запасы золота в стоимостном выражении в июне выросли до $110,76 млрд по сравнению со $108,29 млрд в мае, сообщил НБК. Объем резервов остался на уровне 62,64 млн унций по итогам девятого месяца подряд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ВАЛЮТА, ЗОЛОТО, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]