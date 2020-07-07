Вашингтон привлечет к ответственности Коммунистическую партию Китая из-за Гонконга - Помпео

США привлекут к ответственности Коммунистическую партию Китая за подрыв автономии Гонконга и предпримут ряд действий в отношении закона о национальной безопасности Гонконга, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы бы хотели сохранить свободу в Гонконге, но раз мы не можем, то мы собираемся привлечь к ответственности Коммунистическую партию Китая", - заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News.
"Мы уже начали процесс аннулирования виз у людей, которые принимали эти решения (по принятию закона - ИФ), и администрация США предпримет еще ряд мер", - добавил глава госдепа США.
По словам Помпео, Гонконг в конечном итоге станет еще одним городом, во главе которого будет стоять Компартия Китая.
"Это печально. Гонконг был особым местом, где были все свободы, обещанные народу Гонконга Коммунистической партией Китая", - отметил Помпео.
"Это очень похоже на обещание (Пекина - ИФ) сказать нам правду о происхождении коронавируса. Мы знаем, что он вспыхнул в Ухане. Мы знаем, что он пришел из Китая. И все же они скрывали это ужасно долго", - добавил Помпео.
Госсекретарь подчеркнул, что США предпримут ответные меры именно за такие "невыполненные обещания".
Накануне Помпео заявил, что закон попирает права и свободы населения, препятствует развитию города.
"До сих пор Гонконг процветал, потому что там допускалось свободное мышление и свобода слова при независимом верховенстве закона. Больше этого нет", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом США.
По его словам, "Коммунистическая партия Китая продолжает разрушать свободный Гонконг".
На прошлой неделе Сенат США единогласно принял законопроект, который предусматривает санкции против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому Закону о национальной безопасности Гонконга.
Вступивший в силу закон "О национальной безопасности Гонконга" определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.
Закон о национальной безопасности Гонконга вызвал резкую критику в США и на Западе, где обвинили Пекин в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.
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