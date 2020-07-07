В Азербайджане за сутки выявлено 537 новых случая COVID-19, 7 человек скончались

В Азербайджане за сутки коронавирус COVID-19 выявлен еще у 537 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровело 453 человека", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, за сутки скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 21 374, число вылечившихся - 12 635, скончались - 265.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,474 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 7,102 тыс. теста на коронавирус, всего проведено 529,875 тыс. тестов.
А.Азизов
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