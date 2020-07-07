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Здравоохранение 07.07.2020 18:58

В Азербайджане за сутки выявлено 537 новых случая COVID-19, 7 человек скончались

В Азербайджане за сутки коронавирус COVID-19 выявлен еще у 537 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 453 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, за сутки скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 21 374, число вылечившихся - 12 635, скончались - 265.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,474 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 7,102 тыс. теста на коронавирус, всего проведено 529,875 тыс. тестов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]