США думают о запрете TikTok и других китайских приложений - Помпео

В Вашингтоне рассматривают возможность запрета на использование китайских приложений для мобильных телефонов, в частности приложения TikTok.
"Что касается китайских приложений для мобильных телефонов, я могу вас заверить, что США примут меры в отношении этого. Я не хочу опережать президента, но это мы сейчас рассматриваем", - заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News.
Отвечая на вопрос ведущей Лоры Ингрэм о том, стоит ли использовать приложение TikTok в настоящее время, госсекретарь ответил: "Только в том случае, если вы хотите, чтобы ваша личная информация попала в руки Коммунистической партии Китая".
Между тем руководство TikTok утверждает, что приложение "не находится под влиянием каких-либо иностранных государств и властей Китая", информационные центры компании находятся за пределами КНР, и "никакая информация не зависит от законодательства Китая".
TikTok - социальная сеть, позволяющая пользователям создавать и делиться 60-секундными музыкальными видео, а также обмениваться сообщениями. В настоящее время насчитывается около 500 млн пользователей этой социальной сети.
В конце июня сообщалось, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности США.
Это решение означает, что американский бизнес не сможет закупать продукцию Huawei и ZTE за счет средств федерального фонда объемом более $8 млрд, предназначенного для развития телекоммуникационных услуг в сельской местности.
В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно.
США утверждают, что телекоммуникационное оборудование Huawei используется в США для шпионажа в пользу Пекина. Huawei эти обвинения отвергает.
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