США думают о запрете TikTok и других китайских приложений - Помпео

В Вашингтоне рассматривают возможность запрета на использование китайских приложений для мобильных телефонов, в частности приложения TikTok.

"Что касается китайских приложений для мобильных телефонов, я могу вас заверить, что США примут меры в отношении этого. Я не хочу опережать президента, но это мы сейчас рассматриваем", - заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос ведущей Лоры Ингрэм о том, стоит ли использовать приложение TikTok в настоящее время, госсекретарь ответил: "Только в том случае, если вы хотите, чтобы ваша личная информация попала в руки Коммунистической партии Китая".

Между тем руководство TikTok утверждает, что приложение "не находится под влиянием каких-либо иностранных государств и властей Китая", информационные центры компании находятся за пределами КНР, и "никакая информация не зависит от законодательства Китая".

TikTok - социальная сеть, позволяющая пользователям создавать и делиться 60-секундными музыкальными видео, а также обмениваться сообщениями. В настоящее время насчитывается около 500 млн пользователей этой социальной сети.

В конце июня сообщалось, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности США.

Это решение означает, что американский бизнес не сможет закупать продукцию Huawei и ZTE за счет средств федерального фонда объемом более $8 млрд, предназначенного для развития телекоммуникационных услуг в сельской местности.

В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно.

США утверждают, что телекоммуникационное оборудование Huawei используется в США для шпионажа в пользу Пекина. Huawei эти обвинения отвергает.