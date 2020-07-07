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Регион 07.07.2020 20:57

Иранский парламент возьмется за расследование инцидента на ядерном объекте в Натанзе

Комитет по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента будет вести расследование обстоятельств пожара на одном из ядерных объектов в Натанзе, сообщает во вторник агентство "Мехр".

В парламентском расследовании также примут участие министр разведки Ирана Махмуд Алави и представители других иранских служб безопасности.

Между тем, напоминает "Мехр", в минувшую пятницу в секретариате Высшего совета национальной безопасности Ирана объявили об установлении причин инцидента. Однако совет что не собирается озвучивать их из соображений безопасности.

В свою очередь представитель иранского правительства Али Рабиеи, комментируя во вторник инцидент в Натанзе, заявил, что ничто не может положить конец развитию иранской ядерной программы.

"Этот инцидент не оказал никакого влияния на процесс обогащения урана, и предприятия в Натанзе работают в прежнем режиме. Ядерная активность Ирана носит мирный характер, и несмотря на вражескую активность, остановить ее нельзя", - сказал он.

Комментируя публикации в СМИ, что за инцидентом стоял Израиль, Рабиеи назвал подобные сообщения "психологической войной". Также он призвал дождаться официальных выводов Высшего совета нацбезопасности Ирана.

Утром в четверг на ядерном объекте в Иране произошел пожар. Ответственность за него взяла не попадавшая ранее в СМИ группировка "Гепарды родины". Группировка написала в Персидскую службу BBC и заявила, что именно она стоит за пожаром. В письме также говорилось, что группировка состоит из подпольных, ушедших в оппозицию бывших сотрудников сил безопасности Ирана.

В свою очередь иранский генерал Голам Реза Джалали, ответственный за борьбу с саботажем, пообещал, что если в данном случае будет доказан факт кибератаки, то Тегеран предпримет ответные меры.

Агентство Associated Press со ссылкой на информацию западных экспертов сообщило, что пожар на территории иранского предприятия по обогащению урана в Натанзе, вероятно, произошел на новом заводе по сборке центрифуг. Об этом свидетельствуют данные, полученные со спутниковых снимков.

В американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor на прошлой неделе предположили, что пожар на ядерном объекте в Натанзе в Иране, а также взрыв в конце июня к востоку от Тегерана заставляет предположить, что против иранских объектов проводятся целенаправленные диверсии.

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Тэги: ИРАН, ПАРЛАМЕНТ, НАТАНЗ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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