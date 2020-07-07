США сохранили прогноз нефтедобычи в стране в 2020г

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране в 2021 году на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июньским прогнозом - до 11 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).
EIA ожидает, что среднегодовая добыча нефти в США будет ниже в 2020 и 2021 годах по сравнению с прошлым годом (12,2 млн б/с), поскольку прогнозируемые спотовые цены West Texas Intermediate (WTI) останутся ниже $50 за баррель до 2021 года.
На 2020 год прогноз добычи нефти в США был сохранен на уровне 11,6 млн б/с.
EIA ожидает, что ежемесячные спотовые цены на нефть марки Brent составят в среднем $41 за баррель во второй половине 2020 года и возрастут в среднем до $50 в 2021 году, что на $2 за баррель выше, чем прогнозировалось в прошлом месяце.
"Глобальные экономические изменения и многочисленные неопределенности, связанные с продолжающейся пандемией COVID-19 в ближайшие месяцы, могут подтолкнуть цены на нефть выше или ниже текущего прогноза. Также сохраняется неопределенность относительно продолжительности и соблюдения текущих сокращений добычи ОПЕК+", - отмечает EIA.
Ежедневные спотовые цены на нефть марки Brent составляли в среднем $40 за баррель в июне, что на $11 выше среднего уровня в мае. Цены на нефть выросли в июне, так как многие регионы мира начали снимать режим самоизоляции, а мировые поставки нефти сократились в результате сокращения добычи ОПЕК и стран-партнеров не-ОПЕК.
EIA прогнозирует, что цены на нефть WTI будут в среднем примерно на $3 за баррель ниже цен на Brent в 2020 году и на $4 за баррель в 2021 году. Эта дисконтная цена основана на предположении EIA о том, что текущий сниженный дисконт WTI к Brent составляет $2 за баррель.
"В среднем в июне отмечается значительное снижение добычи нефти в США и сокращение имеющихся объемов нефти в США для экспорта на отдаленные рынки по сравнению с другими мировыми показателями. Поскольку мировой рынок приспосабливается к снижению уровня спроса и производства, EIA ожидает, что к концу 2020 года спрэд вернется к $4 за баррель на основе относительной стоимости экспорта американской нефти из распределительного центра в Кушинге в Азию по сравнению с нефтью Brent", - подчеркивает EIA.
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