В Белграде вводится комендантский час в связи с осложнением эпидемиологической ситуации

Президент Сербии Александр Вучич во вторник объявил о введении в Белграде с пятницы по понедельник включительно режима комендантского часа, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

"С пятницы мы вводим режим комендантского часа, который завершится в понедельник", - сказал он журналистам.

РТС отмечает, что в Белграде в настоящее время складывается сложная эпидемиологическая ситуация. В городе запрещено собираться компаниями более пяти человек - как на отрытом воздухе, так и в закрытых помещениях.

По последним данным РТС, в Сербии выявлено 299 новых случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались. Тесты проведены примерно 8,3 тыс. людям.

Чрезвычайная ситуация объявлена в 19 городах и общинах страны.