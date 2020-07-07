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Дальнее зарубежье 07.07.2020 20:35

В Белграде вводится комендантский час в связи с осложнением эпидемиологической ситуации

Президент Сербии Александр Вучич во вторник объявил о введении в Белграде с пятницы по понедельник включительно режима комендантского часа, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

"С пятницы мы вводим режим комендантского часа, который завершится в понедельник", - сказал он журналистам.

РТС отмечает, что в Белграде в настоящее время складывается сложная эпидемиологическая ситуация. В городе запрещено собираться компаниями более пяти человек - как на отрытом воздухе, так и в закрытых помещениях.

По последним данным РТС, в Сербии выявлено 299 новых случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались. Тесты проведены примерно 8,3 тыс. людям.

Чрезвычайная ситуация объявлена в 19 городах и общинах страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЕРБИЯ, КОРОНАВИРУС, БЕЛГРАД, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]