Добыча газа в США в 2020г снизится на 3%, в 2021г - на 6%

Добыча газа в США в 2020 году снизится на 3% - до 89,2 млрд куб. футов в сутки (около 920 млрд куб. м в год) из-за снижение буровой активности ввиду низких цен на газ, а в 2021 году производство составит 84,2 млрд куб. футов в день (около 870 млрд куб. м в год), что означает сокращение на 6%, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Но во второй половине 2021 года управление ожидает увеличения производства ввиду роста цен на газ.

При этом потребление газа снизится почти такими же темпами. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 снижение составит 3%, в 2021 году потребление может упасть на 5% ввиду ожидаемого роста цен на газ.