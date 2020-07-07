Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0237 GBR   2.126 TRY   0.2477

Цена на нефть

06.07   $/bbl WTI 40.63 0.36 Brent 43.10 0.30

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 07.07.2020 22:01

Добыча газа в США в 2020г снизится на 3%, в 2021г - на 6%

Добыча газа в США в 2020 году снизится на 3% - до 89,2 млрд куб. футов в сутки (около 920 млрд куб. м в год) из-за снижение буровой активности ввиду низких цен на газ, а в 2021 году производство составит 84,2 млрд куб. футов в день (около 870 млрд куб. м в год), что означает сокращение на 6%, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Но во второй половине 2021 года управление ожидает увеличения производства ввиду роста цен на газ.

При этом потребление газа снизится почти такими же темпами. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 снижение составит 3%, в 2021 году потребление может упасть на 5% ввиду ожидаемого роста цен на газ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГАЗ, ПРОИЗВОДСТВО, ОЦЕНКА


Похожие новости


Saudi Aramco договаривается о покупке 25% СПГ-проекта в США и 5 млн т/г СПГ Доказанные запасы нефти и газа в США достигли рекордов в 2017г Трамп оправдал применение слезоточивого газа агрессией мигрантов на границе с Мексикой США пытаются продвинуть в Европу свой газ политическими методами - Грушко Идея о том, что санкции США против "Северного потока 2" направлены на поддержку своего СПГ в Европе - не верна - Перри Госдеп США призвал "Газпром" возобновить поставку газа через Украину

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]