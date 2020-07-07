Основной излишек запасов нефти в мире будет выбран до конца 2021г - Минэнерго США

Излишек коммерческих запасов нефти на рынке с начала 2020 года на конец мая составил 1,3 млрд баррелей нефти, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Прогноз управления по потреблению жидких углеводородов в мире на четвертый квартал 2021 года составляет 101,1 млн баррелей в сутки, что на 16,7 млн б/с больше, чем во втором квартале 2020 года. EIA ожидает и роста мирового предложения нефти на рынке в предстоящие кварталы. Однако, добровольные ограничения по добыче стран ОПЕК+, а также влияние низких цен на нефть на добычу сланцевой нефти в США ограничит этот рост, в результате, мировые запасы нефти будут снижаться со скоростью 1,8 млн б/с до конца 2021 года, нивелируя основной излишек, накопленный в начале 2020 года.
EIA оценивает, что потребление жидких углеводородов в мире во втором квартале составит 84,4 млн б/с, что на 16,3 млн б/с меньше, чем за тот же период 2019 года, однако месяцем ранее EIA считало, что падение будет на 16,6 млн б/с, а в майском отчете - на 18,8 млн б/с.
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