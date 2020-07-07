Глава Минфина Грузии ожидает падения ВВП страны в 2020г на 6%, а при поспешном открытии границ - на 8%

ВВП Грузии в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 может упасть на 6%, а не на 4%, как это предусмотрено скорректированным в июне госбюджетом на текущий год, считает министр финансов страны Иванэ Мачавариани.

"Наша экономика (Грузии - ИФ) сокращается и ослабевает, как и во всем мире. Предположительно, будет 6%-ное падение ВВП. Однако в случае поспешного и бесконтрольного открытия границ, это будет минус 7% и даже минус 8%", - заявил Мачавариани в эфире телекомпании "Имеди".

При этом он назвал "продуманным и прагматичным" решение правительства проявить осторожность на данном этапе и не возобновлять до 1 августа международные регулярные авиарейсы. "За этим стоит ряд исследований и анализов различных моделей", - сказал министр.

По его словам, в случае открытия границ и возобновления регулярных полетов при самом оптимистичном прогнозе до конца года в Грузию могут приехать примерно 50 тыс. иностранных туристов. "Это составляет лишь около 0,5% от ранее ожидаемых 10 млн визитеров, что очень мало для того, чтобы вернуть экономике динамику роста", - заявил глава Минфина.

Как сообщалось ранее, парламент Грузии в июне утвердил скорректированный антикризисный госбюджет страны на 2020 год, параметры которого из-за пандемии COVID-19 изменены в соответствие с прогнозируемым падением ВВП на 4% против ранее ожидавшегося роста на 4,5%.

Из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд прогнозирует снижение ВВП Грузии в 2020 году на 4%, Всемирный банк ожидает падения экономики страны на 4,8%, Азиатский банк развития - на 5%, Европейский банк реконструкции и развития - на 5,5%.