AZAL с 16 июля начнет выполнять специальные рейсы Баку-Лондон-Баку

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL, Национальный авиаперевозчик Азербайджана) с 16 июля по 27 августа выполнит специальные рейсы по маршруту Баку-Лондон-Баку, сообщает авиакомпания.
Рейсы запланированы раз в неделю - по четвергам.
Продажа авиабилетов по данному маршруту будет осуществляться при соблюдении специальных условий.
«Рейсом Баку-Лондон могут воспользоваться пассажиры, имеющие право на въезд в Великобританию. Кроме того, согласно новым правилам этой страны, в течение 48 часов до вылета необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk. В случае не заполнения анкеты в указанный срок, сотрудники миграционных структур лондонского аэропорта «Хитроу» могут оштрафовать пассажира на 100 фунтов стерлингов», - подчеркивается в сообщении.
На рейсы из Лондона в Баку допускаются граждане Азербайджана и граждане других государств, имеющие разрешение на постоянное жительство в Азербайджанской Республике.
Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.
Азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом, могут воспользоваться 30%-ной скидкой при покупке авиабилета. С процедурой получения скидки на сайте можно на примере рейса Стамбул-Баку можно ознакомиться в этом видео: https://youtu.be/HylsY0m9cEM
Напомним, что к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). Список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в которых пассажиры могут провериться на COVID-19 без направления врача:
- Лаборатория Referans;
- Клиника Leyla;
- Клиника Memorial
- Больница Bona Dea;
- Лаборатория İnci;
- XTİNM;
- Kaspian Hospital;
- UltraLab.
Тест на COVID-19 в Великобритании можно сдать в частных клиниках, больницах и аптеках в городе пребывания, либо в одной из нижеперечисленных клиник и аптек Лондона:
- Sherlock Holmes Pharmacy
- Walkin Clinic
- London Doctors Clinic
- Private Harley Street Clinic
«В обоих случаях справку с негативным тестом на COVID-19 пассажир должен получить в течение 48 часов до вылета рейса», - отмечает авиакомпания
А.Азизов
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