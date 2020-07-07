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Транспорт и связь 07.07.2020 21:20

AZAL с 16 июля начнет выполнять специальные рейсы Баку-Лондон-Баку

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL, Национальный авиаперевозчик Азербайджана) с 16 июля по 27 августа выполнит специальные рейсы по маршруту Баку-Лондон-Баку, сообщает авиакомпания.

Рейсы запланированы раз в неделю - по четвергам.

Продажа авиабилетов по данному маршруту будет осуществляться при соблюдении специальных условий.

«Рейсом Баку-Лондон могут воспользоваться пассажиры, имеющие право на въезд в Великобританию. Кроме того, согласно новым правилам этой страны, в течение 48 часов до вылета необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk. В случае не заполнения анкеты в указанный срок, сотрудники миграционных структур лондонского аэропорта «Хитроу» могут оштрафовать пассажира на 100 фунтов стерлингов», - подчеркивается в сообщении.

На рейсы из Лондона в Баку допускаются граждане Азербайджана и граждане других государств, имеющие разрешение на постоянное жительство в Азербайджанской Республике.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.

Азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом, могут воспользоваться 30%-ной скидкой при покупке авиабилета. С процедурой получения скидки на сайте можно на примере рейса Стамбул-Баку можно ознакомиться в этом видео: https://youtu.be/HylsY0m9cEM

Напомним, что к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). Список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в которых пассажиры могут провериться на COVID-19 без направления врача:

- Лаборатория Referans;

- Клиника Leyla;

- Клиника Memorial

- Больница Bona Dea;

- Лаборатория İnci;

- XTİNM;

- Kaspian Hospital;

- UltraLab.

Тест на COVID-19 в Великобритании можно сдать в частных клиниках, больницах и аптеках в городе пребывания, либо в одной из нижеперечисленных клиник и аптек Лондона:

- Sherlock Holmes Pharmacy

- Walkin Clinic

- London Doctors Clinic

- Private Harley Street Clinic

«В обоих случаях справку с негативным тестом на COVID-19 пассажир должен получить в течение 48 часов до вылета рейса», - отмечает авиакомпания

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZAL, ЛОНДОН, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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