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Дальнее зарубежье 07.07.2020 22:07

Трамп направил в конгресс уведомление об официальном выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Конгресс получил уведомление о том, что президент США официально вывел страну из состава ВОЗ на фоне пандемии", - сообщил во вторник в твиттере сенатор Боб Менендес.

В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.

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Тэги: ТРАМП, ВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]