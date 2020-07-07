Трамп направил в конгресс уведомление об официальном выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Конгресс получил уведомление о том, что президент США официально вывел страну из состава ВОЗ на фоне пандемии", - сообщил во вторник в твиттере сенатор Боб Менендес.
В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.
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