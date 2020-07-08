Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9171 RUR   0.0238 GBR   2.1347 TRY   0.2478

Цена на нефть

07.07   $/bbl WTI 40.62 -0.01 Brent 43.08 -0.02

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.07.2020 13:49

Полиция в Сербии применила слезоточивый газ для разгона протестовавших у парламента против ограничений из-за COVID-19

Тысячи протестующих в Белграде в ночь на среду попытались штурмом взять здание парламента страны после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о повторном введении ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

Участники протестов скандировали различные лозунги с призывами к отставке правительства, они также закидывали камнями, бутылками и яйцами стражей правопорядка. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения.

Полиция применила слезоточивый газ для того, чтобы оттеснить участников беспорядков от здания парламента. Протестующие также подожгли ряд полицейский автомобилей.

Глава сербской полиции Владимир Ребич сообщил, что стражи порядка провели задержания, однако сколько людей задержано, он не уточнил.

"Я призываю граждан способствовать снижению напряженности. Я уверен, что полиция будет адекватно реагировать и не допускать проявления любых форм хулиганского поведения", - указал Ребич.

Президент Сербии Вучич ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в Белграде стала "критичной" и "вызывает обеспокоенность". В связи с этим с пятницы в сербской столице вводится режим ограничительных мер, который, в частности, запрещает встречи группами более пяти человек.

Прирост новых случаев коронавируса в Сербии в последние дни достиг пика, который наблюдался в разгар пандемии в этой стране в марте и апреле. Больницы в Белграде переполнены, сербские военные развернули мобильный госпиталь на стадионе "Арена" в столице.

По последним данным, в Сербии выявлено 299 новых случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались.

В общей сложности за время пандемии в стране зарегистрировано 16,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, 330 человек скончалось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЕРБИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРОТЕСТЫ


Похожие новости


В Белграде вводится комендантский час в связи с осложнением эпидемиологической ситуации Россия завершила выполнение задач по борьбе c Covid-19 в Сербии - Шойгу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]