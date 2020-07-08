Полиция в Сербии применила слезоточивый газ для разгона протестовавших у парламента против ограничений из-за COVID-19

Тысячи протестующих в Белграде в ночь на среду попытались штурмом взять здание парламента страны после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о повторном введении ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

Участники протестов скандировали различные лозунги с призывами к отставке правительства, они также закидывали камнями, бутылками и яйцами стражей правопорядка. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения.

Полиция применила слезоточивый газ для того, чтобы оттеснить участников беспорядков от здания парламента. Протестующие также подожгли ряд полицейский автомобилей.

Глава сербской полиции Владимир Ребич сообщил, что стражи порядка провели задержания, однако сколько людей задержано, он не уточнил.

"Я призываю граждан способствовать снижению напряженности. Я уверен, что полиция будет адекватно реагировать и не допускать проявления любых форм хулиганского поведения", - указал Ребич.

Президент Сербии Вучич ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в Белграде стала "критичной" и "вызывает обеспокоенность". В связи с этим с пятницы в сербской столице вводится режим ограничительных мер, который, в частности, запрещает встречи группами более пяти человек.

Прирост новых случаев коронавируса в Сербии в последние дни достиг пика, который наблюдался в разгар пандемии в этой стране в марте и апреле. Больницы в Белграде переполнены, сербские военные развернули мобильный госпиталь на стадионе "Арена" в столице.

По последним данным, в Сербии выявлено 299 новых случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались.

В общей сложности за время пандемии в стране зарегистрировано 16,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, 330 человек скончалось.