Украина собирается расторгнуть меморандум с РФ о борьбе с терроризмом

Кабинет министров Украины намерен прекратить действие меморандума между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства на 8 июля.

Этот документ был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

Отмечается, что принятие данного решения позволит создать "дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ".