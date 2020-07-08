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СНГ 08.07.2020 14:15

Украина собирается расторгнуть меморандум с РФ о борьбе с терроризмом

Кабинет министров Украины намерен прекратить действие меморандума между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства на 8 июля.

Этот документ был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

Отмечается, что принятие данного решения позволит создать "дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ТЕРРОРИЗМ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]