Шесть российских журналистов умерли за 4 месяца от коронавируса, более 500 заразились

В мире за четыре месяца пандемии от коронавируса скончались 180 журналистов, из них шесть российских сотрудников СМИ, сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Россия довольно хорошо выходит из эпидемии. При этом она все еще бушует на других континентах. Есть потери среди журналистов. (...) за прошедшие четыре месяца 180 журналистов погибли от вируса. Мы потеряли шесть человек в России и более 500 человек заболели", - сказал Соловьев в ходе онлайн-дискуссии "Коммуникации в период изоляции" Дальневосточного медиасаммита.

Он отметил, что многие журналисты во время работы проявили особые качества.

"Очень многие, по сути, проявили профессиональное мужество, когда заходили в "красную зону", где можно было заразиться. Многие, заболев, продолжали работу", - добавил Соловьев.