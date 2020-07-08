Власти Узбекистана усиливают карантин по коронавирусу с 10 июля по 1 августа

Власти Узбекистана приняли решение об усилении с 10 июля карантинных ограничений для противодействия распространению коронавируса COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб при правительстве страны.

"В связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом за последние дни принято решение об усилении карантинных ограничений с 10 июля по 1 августа", - говорится в сообщении.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Узбекистане превысило 10,8 тыс., скончались 41 человек. За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 379 человек. Инфицированные выявлены во всех регионах страны.

В соответствии с решением об усилении карантинных ограничений, в Узбекистане с 10 июля по 1 августа запрещается передвижение автотранспорта между регионами (за исключением служебного и частного транспорта производителей сельскохозяйственной продукции).

Государственным организациям и предприятиям предложено максимально сократить число работников, предусмотрев перевод сотрудников на удаленную работу, либо предоставление трудовых отпусков.

На указанный период в Узбекистане запрещается проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий, собрания и свадеб. Прекращается работа крупных вещевых рынков и торговых комплексов, точек общественного питания (за исключением служб доставки), детских дошкольных учреждений.

Будут закрыты парки культуры и отдыха, спортивные залы, бассейны, зоны отдыха. Лицам старше 65 лет нельзя без особой надобности выходить из дома. На улицах и в других местах запрещено передвижение группами из более трех человек.

Кроме того, пересмотрен порядок осуществления международных авиарейсов и грузовых перевозок. Количество международных авиарейсов будет сокращено вдвое на основе анализа эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.

Водители, занимающиеся международными грузовыми перевозками, в обязательном порядке будут сдавать тесты на коронавирус.

Ранее в Узбекистане карантинные меры из-за коронавируса COVID-19 были продлены до 1 августа, но были сняты некоторые ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах.