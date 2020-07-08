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Дальнее зарубежье 08.07.2020 15:18

МИД Чехии отказался комментировать сообщения о предполагаемой работе Сафронова на чешские спецслужбы

МИД Чехии не комментирует информацию о предполагаемой работе советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова на чешские спецслужбы.

"У нас нет комментариев на этот счёт", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель МИД Чехии Зузана Штихова.

Она добавила, что вопросы следует адресовать в спецслужбы страны.

Лефортовский суд Москвы 7 июля на два месяца арестовал Сафронова по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ).

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сам Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

До работы в Роскосмосе Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.

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Тэги: ЧЕХИЯ, МИД, РОССИЯ, САФРОНОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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