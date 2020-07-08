МИД Чехии отказался комментировать сообщения о предполагаемой работе Сафронова на чешские спецслужбы

МИД Чехии не комментирует информацию о предполагаемой работе советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова на чешские спецслужбы.

"У нас нет комментариев на этот счёт", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель МИД Чехии Зузана Штихова.

Она добавила, что вопросы следует адресовать в спецслужбы страны.

Лефортовский суд Москвы 7 июля на два месяца арестовал Сафронова по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ).

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сам Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

До работы в Роскосмосе Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.