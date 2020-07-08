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Дальнее зарубежье 08.07.2020 15:34

В минздраве Франции призывают готовиться ко второй волне COVID-19

Глава Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что стране необходимо подготовиться на случай возможной второй волны пандемии коронавируса.

"Мы не все знаем относительно поведения вируса в течение того или иного сезона. Вирус по-прежнему распространяется. Нужно готовиться к возможной новой вспышке и даже - ко второй волне", - сказал Саломон в интервью газета "Фигаро".

"Мы делаем все, чтобы вынести уроки из первой волны и предугадать развитие ситуации наилучшим образом", - добавил он.

Он отметил, что необходимо строго продолжать соблюдать гигиену, физическую дистанцию и в случае необходимости - носить маски.

Глава Генеральной дирекции минздава Франции также отметил, что на риск возобновления эпидемии в стране влияет то, как будет вести себя каждый отдельный человек.

За время пандемии во Франции зарегистрировано 168 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 30 тыс. человек скончалось, 77 тыс. выздоровели.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]