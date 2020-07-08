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Финансы 08.07.2020 13:43

Акционеры СК Revan Sigorta в августе обсудят вопрос ликвидации компании

Акционеры азербайджанской страховой компании "Revan Sigorta" на внеочередном общем собрании 10 августа рассмотрят вопрос о добровольной ликвидации, отмечается в сообщении компании.

"Внеочередное общее собрание акционеров компании состоится 10 августа. На повестке будет стоять принятие решения о добровольной ликвидации компании, и вопрос создания в связи с этим ликвидационной комиссии и обращения в Центральный банк для аннулирования лицензии на страховую деятельность", - отмечается в сообщении, передает «Интерфакс-Азербайджан».

В Азербайджане в настоящее время лицензию на деятельность имеет 21 страховая компания.

СК Revan Sigorta действует на рынке страхования Азербайджана с 1998 года, основным акционером компании является Группа компаний Nurgun. Уставный капитал компании равен 8 млн 900 тыс. 71,2 манатов. Премии компании в январе-мае 2020 года составили 1,058 млн манатов, выплаты – 176 тыс. манатов.

А.Мамедов

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Тэги: СК, АКЦИОНЕРЫ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]