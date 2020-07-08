Акционеры СК Revan Sigorta в августе обсудят вопрос ликвидации компании

Акционеры азербайджанской страховой компании "Revan Sigorta" на внеочередном общем собрании 10 августа рассмотрят вопрос о добровольной ликвидации, отмечается в сообщении компании.
"Внеочередное общее собрание акционеров компании состоится 10 августа. На повестке будет стоять принятие решения о добровольной ликвидации компании, и вопрос создания в связи с этим ликвидационной комиссии и обращения в Центральный банк для аннулирования лицензии на страховую деятельность", - отмечается в сообщении, передает «Интерфакс-Азербайджан».
В Азербайджане в настоящее время лицензию на деятельность имеет 21 страховая компания.
СК Revan Sigorta действует на рынке страхования Азербайджана с 1998 года, основным акционером компании является Группа компаний Nurgun. Уставный капитал компании равен 8 млн 900 тыс. 71,2 манатов. Премии компании в январе-мае 2020 года составили 1,058 млн манатов, выплаты – 176 тыс. манатов.
А.Мамедов
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