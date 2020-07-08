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Финансы 08.07.2020 13:55

Bank BTB осуществил новые назначения в правление

Азербайджанский Bank BTB расширил состав правления, говорится в сообщении банка.

«В состав правления вошли Рауф Гурбанов и Эльдениз Гусейнов. В то же время Камран Гулиев назначен генеральным директором банка», - отметили в банке.

Таким образом, правление банка составляет 4 человека.

Отметим, что Гурбанов являлся директором банка по развитию, Гусейнов - директором департамента управления филиальной сетью.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов

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Тэги: БАНК, ПРАВЛЕНИЕ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]