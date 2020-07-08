Bank BTB осуществил новые назначения в правление

Азербайджанский Bank BTB расширил состав правления, говорится в сообщении банка.

«В состав правления вошли Рауф Гурбанов и Эльдениз Гусейнов. В то же время Камран Гулиев назначен генеральным директором банка», - отметили в банке.

Таким образом, правление банка составляет 4 человека.

Отметим, что Гурбанов являлся директором банка по развитию, Гусейнов - директором департамента управления филиальной сетью.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов