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Транспорт и связь 08.07.2020 14:18

Украина рассчитывает получить у Азербайджана кредит на реализацию инфраструктурных проектов в сфере транспорта

Министерство инфраструктуры Украины направило правительству Азербайджану на рассмотрение ряд инфраструктурных проектов в области транспорта, сообщает пресс-служба министерства.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел рабочую встречу с послом Азербайджана в Киеве Эльмирой Ахундовой, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

"Криклий положительно оценил результаты 12-го заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое состоялось 30-31 января 2020 года в Киеве. Он также напомнил, что министерство направило на рассмотрение азербайджанской стороны ряд инфраструктурных проектов в области транспорта для возможной их реализации за счет государственного целевого кредита со стороны Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Министр подчеркнул, что Украина ожидает позитивного решения азербайджанской стороны и готова предоставить всю необходимую дополнительную информацию относительно этих проектов.

Криклий отметил, что Украина заинтересована в увеличении количества разрешений, либерализации или свободном доступе к рынку услуг автоперевозок и готова провести очередное заседание смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок как в режиме онлайн, так и фактически, чтобы обсудить этот вопрос.

«Стороны также обсудили возможность восстановления прямого регулярного авиационного сообщения между двумя странами», - подчеркивается в информации.

А.Мамедов

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Тэги: УКРАИНА, ПРОЕКТЫ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]