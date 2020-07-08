Главы Генштабов России и Турции обсудили Ливию, Сирию

Текущая ситуация в Ливии и Сирии обсуждалась в среду в ходе телефонного разговора начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и его турецкого коллеги Яшара Гюлера.
"Стороны обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике и текущую ситуацию в Ливии, а также вопросы взаимодействия между военными ведомствами двух стран", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".
Ранее Минобороны РФ сообщало о телефонных переговорах Герасимова и Гюлера 13 февраля.
Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 (концерн "Алмаз-Антей"). 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.
В марте в интервью "Интерфаксу" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.
В Сирии российские и турецкие военные проводят совместное патрулирование в районе зоны деэскалации Идлиб. 7 июля состоялось 19-ое по счету совместное патрулирование трассы М4.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров были достигнуты соглашения о прекращении огня в Идлибе с 00:01 6 марта. Кроме того, лидеры согласовали создание коридоров безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4.
В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмовал столицу страны Триполи с апреля 2019 года.
По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. На стороне ПНС, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.
3 июля агентство "Анадолу" сообщило о визите в Ливию министра обороны Турции Хулуси Акара и начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера.
В мае американские военные заявили, что Россия направила в Ливию примерно 14 истребителей. Это опровергли, в частности, глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев и первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. "Очередная страшилка по-американски. Это - фейк и дезинформация в духе прежних американских администраций", - сказал "Интерфаксу" Красов.
Россия поддерживает предложение о немедленном превращении огня в Ливии и начале межливийского диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 3 июля на встрече с главой Палаты представителей Ливии Агилой Салехом.
3 июля Лавров заявил, что Россия возобновит работу посольства в Ливии. Он сказал о готовности российских компаний активизировать работу в Ливии.
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