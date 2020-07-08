Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9171 RUR   0.0238 GBR   2.1347 TRY   0.2478

Цена на нефть

07.07   $/bbl WTI 40.62 -0.01 Brent 43.08 -0.02

Погода в Баку

  ночь день

08.07.2020 14:54

Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение

Компания Bakcell присоединилась к еще одной инициативе, осуществленной в нашей стране для борьбы с «Covid-19». Так, абоненты Bakcell могут бесплатно использовать основной функционал мобильного приложения «e-Tabib». В то же время, те абоненты, которые зарегистрируются в приложении, получат 100 Мб интернет-трафика в подарок.

«e-Tabib» помогает предотвратить распространение вируса. Благодаря функции «Bluetooth», пользователь будет уведомлен обо всех случаях заражения, зарегистрированных среди пользователей приложения, с которыми он контактировал в течение последних 14 дней, и ему будет рекомендовано пройти тест на «Covid-19».

Мобильное приложение также предоставляет информацию о новых случаях заражения «Covid-19», статистическую информацию о вылеченных и выписанных пациентах, профилактических мерах, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Приложение включает в себя информацию и новости от «Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями» (TƏBIB) а также другую полезную информацию о симптомах заболевания и мерах предосторожности.

«e-Tabib» можно загрузить из «Google Play» или «Appstore» для устройств, работающих на Android и iOS соответственно.

Bakcell и впредь будет поддерживать меры, направленные на борьбу с «Covid-19» в нашей стране.

***

О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Благодаря более чем 8000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Сегодня, Bakcell имеет самую большую и скоростную сеть 4G в стране, охватывая почти 93% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]