Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение

Компания Bakcell присоединилась к еще одной инициативе, осуществленной в нашей стране для борьбы с «Covid-19». Так, абоненты Bakcell могут бесплатно использовать основной функционал мобильного приложения «e-Tabib». В то же время, те абоненты, которые зарегистрируются в приложении, получат 100 Мб интернет-трафика в подарок.
«e-Tabib» помогает предотвратить распространение вируса. Благодаря функции «Bluetooth», пользователь будет уведомлен обо всех случаях заражения, зарегистрированных среди пользователей приложения, с которыми он контактировал в течение последних 14 дней, и ему будет рекомендовано пройти тест на «Covid-19».
Мобильное приложение также предоставляет информацию о новых случаях заражения «Covid-19», статистическую информацию о вылеченных и выписанных пациентах, профилактических мерах, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Приложение включает в себя информацию и новости от «Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями» (TƏBIB) а также другую полезную информацию о симптомах заболевания и мерах предосторожности.
«e-Tabib» можно загрузить из «Google Play» или «Appstore» для устройств, работающих на Android и iOS соответственно.
Bakcell и впредь будет поддерживать меры, направленные на борьбу с «Covid-19» в нашей стране.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.
Благодаря более чем 8000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).
Сегодня, Bakcell имеет самую большую и скоростную сеть 4G в стране, охватывая почти 93% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.
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