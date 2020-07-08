Нефть колеблется между снижением и ростом на ожиданиях данных о запасах в США, Brent подорожала до $43,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду колеблются между снижением и ростом на ожиданиях публикации данных Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:14 в среду составляет $43,1 за баррель, что на $0,02 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,05 (0,12%) - до $40,57 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 июля, увеличились на 2 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 847 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Еженедельный отчет Минэнерго США будет опубликован в 18:30.

Во вторник управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в ежемесячном отчете сообщило, что ожидает снижения мировых запасов нефти со скоростью 1,8 млн б/с до конца 2021 года, что позволит нивелировать основной излишек, накопленный в начале 2020 года.

EIA повысило прогноз цены WTI в текущем году на 6,9% по сравнению с июньским прогнозом - до $37,55 за баррель. Ведомство теперь ожидает, что Brent в 2020 году в среднем будет стоить $40,5 за баррель, что на 6,5% выше предыдущего прогноза.

По прогнозу EIA, в 2021 году нефть WTI будет стоить $45,7 за баррель, Brent - $49,7 за баррель.

Межу тем добыча нефти стран ОПЕК в июне опустилась до минимума за последние 30 лет и составила 22,31 млн б/с, свидетельствуют данные S&P Global Platts. По оценке агентства, члены ОПЕК в прошлом месяце выполнили свои обязательства по сокращению добычи на 106% по сравнению с 85% в мае.

В то же время, у инвесторов сохраняются опасения по поводу восстановления спроса в связи с повторным введением карантинных мер в некоторых странах. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс со среды ограничили въезд из штата Виктория, в котором была зафиксирована новая вспышка коронавируса.

"Данные о спросе все еще крайне важны, поскольку рынок оценивает, как США и другие страны реагируют на смягчение карантинных мер", - отмечает старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.