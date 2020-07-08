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Здравоохранение 08.07.2020 15:42

Минздрав планирует строительство больницы на 60 коек на юге Азербайджана

Министерство здравоохранения Азербайджана направит более 285 тыс. манатов на проведение геолого-инженерных работ и подготовку проектно-сметной документации для строительства больницы на 60 коек в городе Гейтепе Джалилабадского района.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с компанией «İBA Group» подписан контракт на выполнение данных работ. İBA Group также будет осуществлять контроль над проведением дальнейших работ.

Сумма контракта – 285,35 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЗДРАВ, БОЛЬНИЦА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]