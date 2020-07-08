Минздрав планирует строительство больницы на 60 коек на юге Азербайджана

Министерство здравоохранения Азербайджана направит более 285 тыс. манатов на проведение геолого-инженерных работ и подготовку проектно-сметной документации для строительства больницы на 60 коек в городе Гейтепе Джалилабадского района.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с компанией «İBA Group» подписан контракт на выполнение данных работ. İBA Group также будет осуществлять контроль над проведением дальнейших работ.

Сумма контракта – 285,35 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков