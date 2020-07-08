Минздрав планирует строительство больницы на 60 коек на юге Азербайджана

Министерство здравоохранения Азербайджана направит более 285 тыс. манатов на проведение геолого-инженерных работ и подготовку проектно-сметной документации для строительства больницы на 60 коек в городе Гейтепе Джалилабадского района.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с компанией «İBA Group» подписан контракт на выполнение данных работ. İBA Group также будет осуществлять контроль над проведением дальнейших работ.
Сумма контракта – 285,35 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
Алиев заверил Гутерриша в готовности Азербайджана решить технико-логистические вопросы для проведения спецсессии Генассамблеи ООН по COVID-19
Гасанов довел до личного состава подразделений в прифронтовой зоне предстоящие задачи
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Финансирование офшорной ветроэнергетики в США по объемам приблизится к шельфовой нефтедобыче
Нефть колеблется между снижением и ростом на ожиданиях данных о запасах в США, Brent подорожала до $43,1 за баррель
Американские производители сланцевого газа сталкиваются с сокращением спроса и падением цен на основных рынках
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
Сербская полиция задержала более 20 человек во время протестов против ограничений из-за COVID-19
В минздраве Франции призывают готовиться ко второй волне COVID-19
МИД Чехии отказался комментировать сообщения о предполагаемой работе Сафронова на чешские спецслужбы
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог