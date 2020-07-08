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Дальнее зарубежье 08.07.2020 19:04

Права человека и защита климата вошли в список основных тем председательства Германии в Совете ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала пять основных тем председательства Германии в Совете ЕС.

"Это соблюдение основных прав человека, единство, защита климата, дигитализация и ответственность в мире", - сказала Меркель в среду, выступая в Совете ЕС.

По ее словам, Евросоюз - это живой механизм, который может и должен меняться. При этом необходимо, чтобы страны Союза держались вместе и действовали сообща.

"Не без, а только с Европой мы можем добиться больше свободы", - подчеркнула канцлер ФРГ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]