Права человека и защита климата вошли в список основных тем председательства Германии в Совете ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала пять основных тем председательства Германии в Совете ЕС.

"Это соблюдение основных прав человека, единство, защита климата, дигитализация и ответственность в мире", - сказала Меркель в среду, выступая в Совете ЕС.

По ее словам, Евросоюз - это живой механизм, который может и должен меняться. При этом необходимо, чтобы страны Союза держались вместе и действовали сообща.

"Не без, а только с Европой мы можем добиться больше свободы", - подчеркнула канцлер ФРГ.