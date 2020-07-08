Права человека и защита климата вошли в список основных тем председательства Германии в Совете ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала пять основных тем председательства Германии в Совете ЕС.
"Это соблюдение основных прав человека, единство, защита климата, дигитализация и ответственность в мире", - сказала Меркель в среду, выступая в Совете ЕС.
По ее словам, Евросоюз - это живой механизм, который может и должен меняться. При этом необходимо, чтобы страны Союза держались вместе и действовали сообща.
"Не без, а только с Европой мы можем добиться больше свободы", - подчеркнула канцлер ФРГ.
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