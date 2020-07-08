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В Каталонии ввели обязательное ношение масок в общественных местах

Власти региона Каталония, стремящиеся остановить распространения коронавируса COVID-19 приняли решение о введении обязательного ношения масок, сообщают испанские СМИ.

С четверг надевать масbу нужно будет во всех общественных местах. Эта мера распространится как на местных жителей, так и туристов.

Маски и другие средства гигиены будут раздавать бесплатно прямо на улицах.

В субботу в Каталонии также ввели ограничительные меры. Более 200 тыс. человек в районе Сегриа отправлены на карантин, им не разрешено совершать поездки в другие города.

Подобные меры вводятся на фоне увеличения прироста новых случаев заболевания коронавирусом в Испании в целом.

За время пандемии в Испании выявили в общей сложности около 300 тыс. случаев заражения, более 28 тыс. человек скончалось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, КОРОНАВИРУС, МАСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]