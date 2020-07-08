Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9171 RUR   0.0238 GBR   2.1347 TRY   0.2478

Цена на нефть

07.07   $/bbl WTI 40.62 -0.01 Brent 43.08 -0.02

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.07.2020 20:15

Берлин будет и дальше пытаться решить проблему доставки гумпомощи в Сирию через турецкую границу - МИД ФРГ

Берлин будет и дальше пытаться решить проблему доставки гуманитарной помощи в Сирию через турецкую границу, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Ситуация будет дальше обсуждаться со всеми участниками процесса на месте, чтобы дальше работать над решением", - сказал Бургер журналистам в Берлине в среду.

Россия и Китай наложили вето на предложенный Бельгией и Германией проект резолюции СБ ООН по продлению трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава", сообщил "Интерфаксу" ранее источник в штаб-квартире ООН. По словам источника, "за" проект проголосовали 13 стран, Китай и Россия выступили "против".

По словам Бургера, в Сирии примерно 2,8 миллиона человек проживают на территориях, которые обеспечиваются гуманитарной помощью.

"Сирийский режим в областях, которые находятся под его контролем, препятствует обеспечению граждан гуманитарной помощью и жизненно необходимым питанием, медициной", - сказал Бургер. По его словам, мандат действия КПП истекает 10 июля, "в следующую пятницу". Поэтому работа над решением будет продолжена.

Решение о начале трансграничных операций по доставке гумпомощи Сирии было принято резолюцией СБ ООН 2165 в июле 2014 года из-за активизации боевых действий. Совет ежегодно продлевал механизм без внесения изменений. Однако в 2019 году Россия стала настаивать на пересмотре текста в связи с изменившейся ситуацией "на земле" в Сирии. По мнению российской стороны, сирийские власти взяли под контроль территории, которые ранее удерживались террористами, и в состоянии доставлять туда гумпомощь.

В январе 2020 года СБ ООН принял компромиссный вариант резолюции, который предусматривает, что в рамках механизма трансграничной помощи продолжат работать только два из четырех КПП - на границе с Турцией ("Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава"). За полтора месяца до окончания срока действия резолюции, который истекает 10 июля 2020 года, дискуссия России и Запада вновь обострилась, так как западные члены СБ ООН остались недовольны компромиссом, обвинив Россию в политизации гуманитарной темы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, СИРИЯ, ГУМПОМОЩЬ


Похожие новости


Меркель призывает остановить турецкую военную операцию в Сирии Глава МИД ФРГ считает, что ИГИЛ продолжает представлять серьезную угрозу Меркель и Путин обсудили возможность четырехсторонних переговоров по Сирии, говорят в Берлине Меркель сообщила о планах подготовки встречи в формате Германия-Франция-Турция-Россия по Сирии Меркель: очевидно, что Дамаск не полностью уничтожил свои запасы химоружия Меркель скептически отнеслась к идее о посещении экспертами ОЗХО сирийского города Дума

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]