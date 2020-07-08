Берлин будет и дальше пытаться решить проблему доставки гумпомощи в Сирию через турецкую границу - МИД ФРГ

Берлин будет и дальше пытаться решить проблему доставки гуманитарной помощи в Сирию через турецкую границу, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Ситуация будет дальше обсуждаться со всеми участниками процесса на месте, чтобы дальше работать над решением", - сказал Бургер журналистам в Берлине в среду.

Россия и Китай наложили вето на предложенный Бельгией и Германией проект резолюции СБ ООН по продлению трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава", сообщил "Интерфаксу" ранее источник в штаб-квартире ООН. По словам источника, "за" проект проголосовали 13 стран, Китай и Россия выступили "против".

По словам Бургера, в Сирии примерно 2,8 миллиона человек проживают на территориях, которые обеспечиваются гуманитарной помощью.

"Сирийский режим в областях, которые находятся под его контролем, препятствует обеспечению граждан гуманитарной помощью и жизненно необходимым питанием, медициной", - сказал Бургер. По его словам, мандат действия КПП истекает 10 июля, "в следующую пятницу". Поэтому работа над решением будет продолжена.

Решение о начале трансграничных операций по доставке гумпомощи Сирии было принято резолюцией СБ ООН 2165 в июле 2014 года из-за активизации боевых действий. Совет ежегодно продлевал механизм без внесения изменений. Однако в 2019 году Россия стала настаивать на пересмотре текста в связи с изменившейся ситуацией "на земле" в Сирии. По мнению российской стороны, сирийские власти взяли под контроль территории, которые ранее удерживались террористами, и в состоянии доставлять туда гумпомощь.

В январе 2020 года СБ ООН принял компромиссный вариант резолюции, который предусматривает, что в рамках механизма трансграничной помощи продолжат работать только два из четырех КПП - на границе с Турцией ("Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава"). За полтора месяца до окончания срока действия резолюции, который истекает 10 июля 2020 года, дискуссия России и Запада вновь обострилась, так как западные члены СБ ООН остались недовольны компромиссом, обвинив Россию в политизации гуманитарной темы.