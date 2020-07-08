У Белоруссии нет резервов для противостояния пандемии, но ситуация в экономике управляемая - премьер

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что в республике нет резервов для противостояния негативным последствиям пандемии, но ситуация в национальной экономике остается управляемой.

"Если за пять месяцев мы недобрали 1,8% ВВП (ВВП Белоруссии за январь-май 2020 года снизился на 1,8% - ИФ), то эти показатели в Российской Федерации, странах Евросоюза в разы больше. Эти цифры можно компенсировать каким-то образом за счет бюджетов, у кого-то есть такие резервы, у кого-то полезные ископаемые, которые могут обеспечить определенную подушку безопасности. У нас таких резервов нет", - заявил Головченко, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, "мы можем потратить то, что произведем собственными руками и головами".

"Если говорить в целом о ситуации, не хочу сказать, что она абсолютно радужная, что мы легко проходим этот период, но она контролируемая", - добавил Головченко.

При этом премьер обратил внимание на сложности, с которыми приходится сталкиваться в посткарантинный период ряду стран и предприятиям, которые останавливали производство.

В то же время Головченко отметил, что "некоторые отрасли даже в условиях пандемии демонстрируют рост и позволяют избежать резкого падения ВВП - это сельское хозяйство, строительство, информация и связь". "То есть они, наоборот, растут на фоне кризиса. Хорошо нам помогает жилищное строительство, в этом году уже 8,5 тыс. многодетных семей начали строительство жилья с государственной поддержкой. В следующем году эта цифра существенно вырастет, на такую возможность смогут рассчитывать уже порядка 15 тыс. семей", - сказал он.

Премьер также считает стабильной ситуацию на потребительском рынке. "Цены на товары не взлетели из-за того, что государство жестко регулировало их, в том числе на социально значимые товары", - сказал Головченко.