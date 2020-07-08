В Азербайджане за сутки выявлено 542 новых случая COVID-19, 9 человек скончались

В Азербайджане за сутки коронавирус COVID-19 выявлен еще у 542 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 465 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, за сутки скончались 9 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 21 916, число вылечившихся - 13 100, скончались - 274.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,542 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 7,355 тыс. теста на коронавирус, всего проведено 537,23 тыс. тестов.

Б.Рустамбеков