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США будут открывать границы исходя из эпидемиологической обстановки - Помпео

Вашингтон на фоне пандемии коронавируса будет принимать решения об открытии границ с теми или иными странами, руководствуясь эпидемиологическими показателями, а не политическими соображениями, заявил госсекретарь Майк Помпео на брифинге в среду.

"Мы учитываем параметры, определяющие, когда уместно и безопасно для американцев разрешат приезжать жителям других стран. Мы будем оценивать (ситуацию - ИФ) с каждой страной по отдельности и принимать решения, основываясь на науке, а не на политике", - сказал он в ответ на вопрос, когда американская администрация вновь разрешат жителям Бразилии приезжать в США.

Он заверил, что в создавшихся условиях США относятся к Бразилии точно так же, как к другим странам. Помпео добавил, что американские власти хотят как можно скорее восстановить международные пассажирские перевозки, в том числе и с такими странами региона как Бразилия.

Бразилия - одна из самых пострадавших в мире стран от коронавируса. Сейчас она следует на второй строчке после США по числу заразившихся за время пандемии. У свыше, чем 1,6 млн человек в Бразилии выявили вирус, и более 66,8 тыс. инфицированных скончались.

Накануне президент Бразилии Жаир Болсонару, отрицавший серьезность коронавируса, объявил, что сам заразился им.

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Тэги: США, ГРАНИЦЫ, ОТКРЫТИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]