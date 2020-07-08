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Финансы 08.07.2020 19:27

Fitch Rating понизило рейтинги азербайджанского AFB Bank до B- и отозвало их

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) азербайджанского "AFB Bank" до "B-" с "B", отмечается в сообщении агентства.

Прогноз подтвержден - стабильный.

Fitch одновременно отозвало рейтинги по коммерческим причинам и больше не будет предоставлять рейтинги и аналитическое действия для AFB Bank.

Аналитики агентства отмечают, что понижение долгосрочного РДЭ и рейтинга жизнеспособности (VR) банка отражает ухудшение качества его активов и рост кредитования аффилированных сторон. Снижение цен на нефть и продолжающийся экономический спад в Азербайджане, вызванный пандемией COVID-19, оказали дополнительное давление на кредитоспособность AFB Bank.

"Согласно отчетности банка по МСФО на конец 2019 года кредиты аффилированным сторонам составляли 2% от общего портфеля. Однако, основываясь на нашем обзоре крупнейших рисков, мы полагаем, что около 60% брутто-кредитов предоставляются компаниям, связанным с Gilan Holding, но не классифицируются как аффилированные в соответствии с МСФО. Gilan Holding был основным акционером банка до февраля 2019 года, когда банк был приобретен Хикметом Исмайловым. Несмотря на смену акционера, мы полагаем, что банк по-прежнему тесно связан с холдингом, основываясь на том факте, что Исмайлов является акционером некоторых компаний холдинга", - отмечают специалисты Fitch.

Агентство отмечает высокие показатели капитала AFB Bank, но сумма чистых обесцененных кредитов была равна 28% совокупного капитала на конец 2019 года.

"AFB финансируется в основном за счет клиентов, и на конец 2019 года 83% всех обязательств были представлены счетами клиентов. Из них 86% были беспроцентными текущими счетами, полученными от корпоративных клиентов и состоятельных людей. По состоянию на конец 2019 года объем аффилированных депозитов составлял 2%. Однако, по мнению Fitch, более 70% депозитов приходится на компании, связанные с Gilan Holding", - говорится в сообщении.

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года и входит в число 15-ти ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются три физических лица.

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Тэги: БАНК, РЕЙТИНГ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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