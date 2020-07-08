Fitch Rating понизило рейтинги азербайджанского AFB Bank до B- и отозвало их

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) азербайджанского "AFB Bank" до "B-" с "B", отмечается в сообщении агентства.
Прогноз подтвержден - стабильный.
Fitch одновременно отозвало рейтинги по коммерческим причинам и больше не будет предоставлять рейтинги и аналитическое действия для AFB Bank.
Аналитики агентства отмечают, что понижение долгосрочного РДЭ и рейтинга жизнеспособности (VR) банка отражает ухудшение качества его активов и рост кредитования аффилированных сторон. Снижение цен на нефть и продолжающийся экономический спад в Азербайджане, вызванный пандемией COVID-19, оказали дополнительное давление на кредитоспособность AFB Bank.
"Согласно отчетности банка по МСФО на конец 2019 года кредиты аффилированным сторонам составляли 2% от общего портфеля. Однако, основываясь на нашем обзоре крупнейших рисков, мы полагаем, что около 60% брутто-кредитов предоставляются компаниям, связанным с Gilan Holding, но не классифицируются как аффилированные в соответствии с МСФО. Gilan Holding был основным акционером банка до февраля 2019 года, когда банк был приобретен Хикметом Исмайловым. Несмотря на смену акционера, мы полагаем, что банк по-прежнему тесно связан с холдингом, основываясь на том факте, что Исмайлов является акционером некоторых компаний холдинга", - отмечают специалисты Fitch.
Агентство отмечает высокие показатели капитала AFB Bank, но сумма чистых обесцененных кредитов была равна 28% совокупного капитала на конец 2019 года.
"AFB финансируется в основном за счет клиентов, и на конец 2019 года 83% всех обязательств были представлены счетами клиентов. Из них 86% были беспроцентными текущими счетами, полученными от корпоративных клиентов и состоятельных людей. По состоянию на конец 2019 года объем аффилированных депозитов составлял 2%. Однако, по мнению Fitch, более 70% депозитов приходится на компании, связанные с Gilan Holding", - говорится в сообщении.
AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года и входит в число 15-ти ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются три физических лица.
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