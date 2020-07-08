Президент Сербии обвинил иностранные спецслужбы в разжигании беспорядков в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич обвинил иностранные спецслужбы в насилии, которое произошло в центре Белграда минувшей ночью.
"Это политическое выступление было организовано, и по данным наших служб безопасности, за ним наблюдали не только криминальные круги, но и иностранные службы", - сказал Вучич, комментируя события минувшей ночи в Белграде.
По его словам, "прошлой ночью в Белграде произошло самое жестокое политическое насилие за последние годы, когда под предлогом коронавируса был организован протест, который шел вразрез со всем, и в частности с законодательством".
"Им воспользовались люди правой ориентации, несмотря на то, что выступление начали люди из-за коронавируса, которые выступали из-за понятного недовольства (мерами ужесточения ограничительных мер). Правые, не скрывая своих профашистских взглядов, атаковали и ворвались в Народную скупщину (парламент) Сербии, что является тяжким уголовным преступлением, на протяжении нескольких часов учиняли столкновения с сотрудниками полиции, закидывали их камнями, вступали в столкновения с ними. Полиция отвечала достойно, выдержала невероятное давление и ответила только тогда, когда эти люди вторглись в холл скупщины, нанеся при этом ущерб воротам и другим объектам скупщины", - заявил президент Сербии, отметив, что "в задачу полиции любой страны входит защита государственных учреждений".
"Нет ни одной страны в мире, где подобное произошло бы безнаказанно", - отметив Вучич.
Ранее в среду глава полиции Сербии Владимир Ребич сообщил, что в ходе беспорядков на акциях протеста в Белграде в ночь на среду полицейские задержали 23 человека.
Кроме того, по его словам, во время протестных акций и беспорядков пострадали 60 человек - 43 сотрудника полиции и 17 протестующих.
Ребич отметил, что хулиганы бросали камни, бутылки и другие предметы в полицию и подожгли пять служебных автомобилей.
В ночь на среду на улицы Белграда вышли тысячи человек в знак протеста против планов властей страны повторно ввести ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Участники акций собрались у здания парламента и попытались штурмом взять его, скандируя лозунги с призывами к отставке правительства. Полиция применила слезоточивый газ.
Президент Сербии Вучич ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в Белграде стала "критичной" и "вызывает обеспокоенность". В связи с этим с пятницы в сербской столице вводится режим ограничительных мер, который, в частности, запрещает встречи группами более пяти человек.
Прирост новых случаев коронавируса в Сербии в последние дни достиг пика, который наблюдался в разгар пандемии в этой стране в марте и апреле. Больницы в Белграде переполнены, сербские военные развернули мобильный госпиталь на стадионе "Арена" в столице.
По последним данным, в Сербии выявлено 299 новых случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались.
В общей сложности за время пандемии в стране зарегистрировано 16,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, 330 человек скончалось.
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