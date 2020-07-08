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Здравоохранение 08.07.2020 21:22

Специалисты из России и Турции помогут Азербайджану в борьбе с COVID-19

Группа турецких и российских специалистов, работающих в области борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), прибыла в Азербайджан, сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

Среди прибывших специалистов инфекционисты, реаниматологи и пульмонологи. В настоящее, с целью принятия мер против пандемии COVID-19 и обмена опытом, проходит встреча с медицинским персоналом оперативного штаба.

Иностранные специалисты посетят специальные больницы для лечения коронавирусных больных, и будут совместно работать с местными врачами в области лечения и профилактики COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]