Специалисты из России и Турции помогут Азербайджану в борьбе с COVID-19

Группа турецких и российских специалистов, работающих в области борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), прибыла в Азербайджан, сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

Среди прибывших специалистов инфекционисты, реаниматологи и пульмонологи. В настоящее, с целью принятия мер против пандемии COVID-19 и обмена опытом, проходит встреча с медицинским персоналом оперативного штаба.

Иностранные специалисты посетят специальные больницы для лечения коронавирусных больных, и будут совместно работать с местными врачами в области лечения и профилактики COVID-19.

Б.Рустамбеков