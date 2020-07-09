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Дальнее зарубежье 09.07.2020 10:46

Китайско-американские отношения переживают самый сложный период с момента установления дипсвязей - МИД КНР

Нынешний период для Китая и США является самым сложным с момента установления дипотношений между двумя странами, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Вызывает тревогу, что китайско-американские отношения, которые являются одними из самых важных в мире, сталкиваются с самыми серьезными проблемами с момента установления дипломатических связей", - сказал министр в приветственной речи на медиафоруме Китайско-американского аналитического центра.

Он отметил, что в США есть люди, которые "из-за идеологических предубеждений, не жалеют усилий (...), чтобы найти способы сдержать развитие Китая, помешать развитию связей между США и Китаем".

Ван И обратил внимание, что китайско-американские отношения "тесно связаны не только с интересами двух народов, но и с общим будущим мира и человечества".

По его мнению, для долгосрочного и здорового развития отношений Китая и США необходимо, чтобы стороны не стремились "трансформировать друг друга, а совместно находили пути мирного сосуществования различных цивилизаций".

Следует активировать все каналы диалога, составить и согласовать список взаимных претензий и разногласий, наметить пути их разрешения, определить сферы, где возможно сотрудничество в двухстороннем формате, сказал дипломат.

Ван И также отметил важность развития взаимодействия в области борьбы с коронавирусом.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]