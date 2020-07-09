Китайско-американские отношения переживают самый сложный период с момента установления дипсвязей - МИД КНР

Нынешний период для Китая и США является самым сложным с момента установления дипотношений между двумя странами, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Вызывает тревогу, что китайско-американские отношения, которые являются одними из самых важных в мире, сталкиваются с самыми серьезными проблемами с момента установления дипломатических связей", - сказал министр в приветственной речи на медиафоруме Китайско-американского аналитического центра.

Он отметил, что в США есть люди, которые "из-за идеологических предубеждений, не жалеют усилий (...), чтобы найти способы сдержать развитие Китая, помешать развитию связей между США и Китаем".

Ван И обратил внимание, что китайско-американские отношения "тесно связаны не только с интересами двух народов, но и с общим будущим мира и человечества".

По его мнению, для долгосрочного и здорового развития отношений Китая и США необходимо, чтобы стороны не стремились "трансформировать друг друга, а совместно находили пути мирного сосуществования различных цивилизаций".

Следует активировать все каналы диалога, составить и согласовать список взаимных претензий и разногласий, наметить пути их разрешения, определить сферы, где возможно сотрудничество в двухстороннем формате, сказал дипломат.

Ван И также отметил важность развития взаимодействия в области борьбы с коронавирусом.