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СНГ 09.07.2020 11:03

Глава Минздрава Киргизии и его заместитель ушли на больничный по коронавирусу

Министр здравоохранения Киргизии Сабиржан Абдикаримов и его заместитель Нурболот Усенбаев ушли на больничный из-за подозрений на коронавирус COVID-19, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в четверг.

"Министр здравоохранения и его заместитель находятся на больничном. Они сдали анализы на COVID-19. Результаты еще не готовы", - сказала Акматова.

По ее словам, состояние чиновников удовлетворительное. Результаты теста будут сообщены дополнительно.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 116 человек скончались от инфекции, 3 тыс. 53 человека излечились.

Вместе с тем наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией с симптомами, похожими на коронавирус, но заражение COVID-19 при этом тесты не подтверждают. Всего с марта от пневмонии скончались 310 человек.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИНЗДРАВ, МИНИСТР, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]