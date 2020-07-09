Экс-президент Киргизии Атамбаев вылечился от пневмонии, переведен в СИЗО

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выздоровел от пневмонии и переведен из больницы обратно в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ Киргизии.

"В настоящее время Атамбаев выздоровел. Состояние у него удовлетворительное. Состоялся консилиум врачей, по итогам которого принято решение перевести Атамбаева в СИЗО ГКНБ. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей", - сказал представитель пресс-службы.

29 июня Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него были взяты ПЦР-анализы на COVID-19, результаты отрицательные. Консилиумом врачей, который поставил ему диагноз "внебольничная двухсторонняя пневмония", было принято решение о переводе Атамбаева в больницу на стационарное лечение. Состояние Атамбаева оценивалось как средней тяжести.

23 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Батукаева.

В производстве Военной прокуратуры Киргизии находятся шесть дел, по которым Атамбаев проходит в качестве подозреваемого.

27 июня 2019 года парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучало ведомство на предмет причастности Атамбаева, были указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

15 августа 2019 года Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции при модернизации столичной электроцентрали. Экс-президент Киргизии также подозревается в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе в убийстве сотрудника спецназа подразделения "Альфа" Госкомитета нацбезопасности во время Кой-Ташских событий 7-8 августа, организации насильственного захвата власти и незаконном обогащении.