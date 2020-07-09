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СНГ 09.07.2020 11:42

Иностранные спецслужбы причастны к убийству чеченских блогеров в Европе - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченского блогера "Анзора из Вены", чье тело обнаружили недалеко от австрийской столицы 4 июля.

"Я ждал и наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене. В итоге снова убедился в предвзятости информационной машины, которая раскрутила версию о моей причастности, не имея официальных заявлений следственных органов. И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

"Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится. Терроризм не прошёл. Россия не развалилась. В ход пошли любители почесать языком", - отметил глава республики.

По его словам, подобные методы использовались для разрушения Османской Империи - "продажные глашатаи получают плату за свою работу, а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной "правды". При этом Кадыров отметил, что в подобных убийствах будут обвинять его и его команду.

Как сообщалось со ссылкой на австрийские СМИ, 4 июля близ Вены нашли труп мужчины со следами пулевых ранений. Вскоре после этого сотрудники полиции задержали первого подозреваемого в городе Линц. Речь идет о 48-летнем мужчине. Затем, уже на следующий день, задержали второго подозреваемого - 37-летнего россиянина.

В минувший понедельник пресс-секретарь прокуратуры города Корнойбург Фридрих Кёль сообщил "Интерфаксу", что убитый и подозреваемые - выходцы из Чечни, которые много лет проживали в Австрии и запрашивали статус беженца. При этом он отметил, что мотивы убийства пока неизвестны.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, КАДЫРОВ, БЛОГЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]