В Вашингтоне недовольны докладом эксперта ООН о незаконности убийства Сулеймани

Американская администрация не считает объективным доклад спецдокладчицы ООН по внесудебным казням Агнес Калламард, согласно которому убийство США иранского генерала Касема Сулеймани было нарушением международного права, заявила в среду представитель госдепа США Морган Ортагус.

"Требуется интеллектуальная бессовестность особенного рода, чтобы обнародовать доклад с осуждением США, действовавших в порядке самообороны, и в то же время - с обелением одиозного прошлого генерала Сулеймани, одного из самых смертоносных террористов в мире", - цитируют западные СМИ ее слова.

В докладе Калламард говорилось, что "не было представлено никаких доказательств, будто генерал Сулеймани непременно планировал неизбежную атаку против интересов США, особенно в Ираке, из-за чего требовались незамедлительные и оправданные ответные действия". Калламард отметила, что, хотя Сулеймани был ответственен за военную стратегию и действия Ирана в Ираке и Сирии, ввиду отсутствия от него угрозы для лиц, связанных с США, американская военная акция была "незаконной".

СМИ отмечают, что доклад Калламард, посвященный убийствам при помощи беспилотников, будет представлен в четверг на сессии Совета по правам человека ООН. Половина доклада, по данным СМИ, будет посвящена гибели Сулеймани. Однако США еще в 2018 году вышли из Совета.

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

В конце июня судебные власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще более 30 лиц, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство Сулеймани.