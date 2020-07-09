Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 968

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у пяти человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 968, сообщает в четверг грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 4 тыс. 425 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 222 человека. Выздоровели 844, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.