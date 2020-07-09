Президент Азербайджана отправил в отставку замминистра обороны по МТО

Замминистра обороны Азербайджана по вопросам материально-технического обеспечения (МТО) Фуад Мамедов отправлен в отставку.
“Распоряжением президента страны Ильхама Алиева генерал-лейтенант Фуад Мамедов освобожден от должности заместителя министра обороны по вопросам материально-технического обеспечения - начальника Главного управления материально-технического обеспечения”, - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны.
Согласно данным ведомства, Мамедов назначен на другую должность в министерстве.
Оборонное ведомство сообщает, что приказом министра обороны генерал-лейтенант Низам Османов назначен и.о. заместителя министра обороны по вопросам материально-технического обеспечения - начальника Главного управления материально-технического обеспечения.
Х.Насирзаде
Gunay Bank увеличил в I полугодии активы почти на 15%, сократил прибыль на 18%
AZAL до 28 августа будет летать в Берлин
Президент Азербайджана ввел в строй после реконструкции подстанцию «8 км» в Баку
Число жертв коронавируса в мире превысило 548 тыс., число инфицированных - более 12 млн - университет Хопкинса
Число инфицированных COVID-19 с начала пандемии превысило 12 млн, число жертв - 550 тыс. - Worldometer
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 79,4 тыс.
6,51 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 176 умерших - оперштаб
Иностранные спецслужбы причастны к убийству чеченских блогеров в Европе - Кадыров
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог