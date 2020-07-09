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Внутренняя политика 09.07.2020 10:46

Президент Азербайджана отправил в отставку замминистра обороны по МТО

Замминистра обороны Азербайджана по вопросам материально-технического обеспечения (МТО) Фуад Мамедов отправлен в отставку.

“Распоряжением президента страны Ильхама Алиева генерал-лейтенант Фуад Мамедов освобожден от должности заместителя министра обороны по вопросам материально-технического обеспечения - начальника Главного управления материально-технического обеспечения”, - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны.

Согласно данным ведомства, Мамедов назначен на другую должность в министерстве.

Оборонное ведомство сообщает, что приказом министра обороны генерал-лейтенант Низам Османов назначен и.о. заместителя министра обороны по вопросам материально-технического обеспечения - начальника Главного управления материально-технического обеспечения.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАММИНИСТРА, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]