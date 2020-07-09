Президент Азербайджана отправил в отставку замминистра обороны по МТО

Замминистра обороны Азербайджана по вопросам материально-технического обеспечения (МТО) Фуад Мамедов отправлен в отставку.

“Распоряжением президента страны Ильхама Алиева генерал-лейтенант Фуад Мамедов освобожден от должности заместителя министра обороны по вопросам материально-технического обеспечения - начальника Главного управления материально-технического обеспечения”, - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны.

Согласно данным ведомства, Мамедов назначен на другую должность в министерстве.

Оборонное ведомство сообщает, что приказом министра обороны генерал-лейтенант Низам Османов назначен и.о. заместителя министра обороны по вопросам материально-технического обеспечения - начальника Главного управления материально-технического обеспечения.

Х.Насирзаде