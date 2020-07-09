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Финансы 09.07.2020 11:09

Китай выпустит новую банкноту номиналом пять юаней

Народный банк Китая с 5 ноября запустит в обращение банкноту номиналом пять юаней нового образца.

Она отличается более высокой степенью защищенности от фальсификации и лучшим качеством печати, говорится в заявлении в НБК.

Выпуск 2019 года включал в себя новые банкноты достоинством в 50, 20, 10 и один юань, а также монеты в 1 юань, 0,5 и 0,1 юаня.

С появлением новой купюры в пять юаней будет завершено обновление денежных знаков в рамках пятой серии, которая была введена в оборот в 1999 году, сообщает агентство "Синьхуа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]