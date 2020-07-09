Китай выпустит новую банкноту номиналом пять юаней

Народный банк Китая с 5 ноября запустит в обращение банкноту номиналом пять юаней нового образца.

Она отличается более высокой степенью защищенности от фальсификации и лучшим качеством печати, говорится в заявлении в НБК.

Выпуск 2019 года включал в себя новые банкноты достоинством в 50, 20, 10 и один юань, а также монеты в 1 юань, 0,5 и 0,1 юаня.

С появлением новой купюры в пять юаней будет завершено обновление денежных знаков в рамках пятой серии, которая была введена в оборот в 1999 году, сообщает агентство "Синьхуа".