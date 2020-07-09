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Дальнее зарубежье 09.07.2020 11:11

В Индии за сутки выявили более 25 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Индии за последние сутки выявили более 25 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг Associated Press (AP).

Кроме того, 487 человек, у которых ранее подтвердился вирус, скончались.

Всего, по данным Минздрава Индии, с начала пандемии коронавирус выявили у 767,2 тыс. человек.

Со своей стороны AP отмечает, что в Индии, где проживает порядка 1,4 млрд человек, может быть гораздо больше зараженных.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ПРИРОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]