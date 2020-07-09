В Индии за сутки выявили более 25 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Индии за последние сутки выявили более 25 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг Associated Press (AP).

Кроме того, 487 человек, у которых ранее подтвердился вирус, скончались.

Всего, по данным Минздрава Индии, с начала пандемии коронавирус выявили у 767,2 тыс. человек.

Со своей стороны AP отмечает, что в Индии, где проживает порядка 1,4 млрд человек, может быть гораздо больше зараженных.