Турция по TANAP за 2 года получила 5,8 млрд кубометров газа из Азербайджана – Минэнерго

Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Турцию по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) с июня 2018 года и по конец июня 2020 года составили 5,8 млрд кубометров азербайджанского газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

«С момента ввода TANAP (в июне 2018г – ИФ) в эксплуатацию и до 1 июля 2020 года по этому трубопроводу поставлено 5,8 млрд кубометров азербайджанского газа. За январь-июнь 2020 года поставки газа по этому трубопроводу составили 1,9 млрд кубометров», - отмечается в информации.

Как сообщалось, по данным SOCAR, с конца июня 2020 года ежегодный объем поставок газа по TANAP составит 6 млрд кубометров для Турции. Кроме того, с конца 2020 года Азербайджан начнет поставки 10 млрд кубометров газа в год в Европу.

По прогнозам SOCAR, деятельность газопровода TANAP Турция покроет 12% потребностей Турции в газе.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к поставкам газа в Европу. 15 июня 2019 года азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз по TANAP достиг турецко-греческой границы. С 1 июля 2019 года TANAP находится в полной готовности к поставкам азербайджанского газа в Европу, 30 ноября состоялась церемония ввода в строй второй фазы газопровода TANAP (от Эскишехир до турецко-греческой границы). Строительство TANAP обошлось в $6,5 млрд.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). За 15 лет эксплуатации этого трубопровода он принесет акционерам TANAP $1,45 млрд ежегодных доходов суммарно, из которых 58% придется на долю Азербайджана.



Н.Аббасова