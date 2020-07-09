В Армении 526 новых заражений COVID-19 за сутки, скончались 20 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 526 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 30 тыс. 346, сообщает в четверг единый информационный центр республики.
По данным центра, за сутки скончались 20 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 685 человек. "Из них 535 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 170 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 18 тыс. человек (+576 за сутки).
За минувшие сутки в Армении проведено 1995 теста на COVID-19.
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