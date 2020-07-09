Президент Азербайджана ввел в строй после реконструкции подстанцию «8 км» в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии после реконструкции 110/35/10 КВт подстанции «8 км» в Низаминском районе Баку, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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