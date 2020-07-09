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ТЭК 09.07.2020 11:18

Президент Азербайджана ввел в строй после реконструкции подстанцию «8 км» в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии после реконструкции 110/35/10 КВт подстанции «8 км» в Низаминском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОДСТАНЦИЯ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]