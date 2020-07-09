AZAL до 28 августа будет летать в Берлин

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 17 июля начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Берлин-Баку, сообщает AZAL.

«Рейсы будут осуществляться до 28 августа с частотой один раз в неделю – по пятницам», - сообщает национальный авиаперевозчик.

«Рейсом Баку-Берлин могут воспользоваться пассажиры, обладающие правом на постоянное или временное проживание в Германии (включая студентов), а также граждане стран Евросоюза. На рейсы из Берлина в Баку допускаются граждане Азербайджана и граждане других государств, имеющие разрешение на постоянное жительство в Азербайджане», - отмечается в сообщении.

Согласно новым правилам, только пассажиры, которые прошли тест на коронавирус (COVID-19) в аккредитованных лабораториях Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) и получили отрицательный результат, будут допущены к полету.

Пассажиры, находящиеся в Германии и других странах Европейского Союза, должны проходить тест на COVID-19 в одном из медицинских учреждений в стране пребывания, аккредитованных в соответствующем порядке и уполномоченных на проведение вышеуказанного теста.

Б.Рустамбеков