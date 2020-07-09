Gunay Bank увеличил в I полугодии активы почти на 15%, сократил прибыль на 18%

Азербайджанский "Gunay Bank" увеличил в I-ом полугодии 2020 года активы на 14,6% - до 247 млн 198,65 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка составляет 176 млн 296,71 тыс. манатов (рост на 10,9%), в том числе бизнес-кредиты – 116 млн 336,04 тыс. манатов (спад на 0,1%).

Обязательства банка на конец июня равны 181 млн 886,42 тыс. манатов (рост на 20,2%), депозиты – 103 млн 250,74 тыс. манатов (рост на 26,6%), в том числе вклады населения – 82 млн 775,45 тыс. манатов (рост на 28,7%).

Капитал банка на 30 июня 2020 года равен 65 млн 312,23 тыс. манатов (рост на 1,5%), уставный капитал – 64 млн 910,093 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам отчетного периода составила 617,5 тыс. манатов, что на 17,9% меньше, чем по итогам первого полугодия 2019 года.

ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 7 физических лиц.

А.Мамедов