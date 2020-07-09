Нацбанк Казахстана ожидает роста дефицита счета текущих операций в 2020г в 1,5 раза

Показатель текущего счета Казахстана во II полугодии 2020 года может ухудшиться на фоне незначительных объемов экспорта и низких цен на экспортируемые товары, сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.

"В прошлом году дефицит текущего счета платежного баланса составил $6,5 млрд. В 2020 году при среднегодовой цене на нефть $40 за баррель дефицит текущего счета прогнозируется на уровне $9,9 млрд. Национальный банк ранее отмечал, что углубление дефицита текущего счета будет оказывать давление на курс тенге", - сказала Молдабекова, слова которой приведены в сообщении Нацбанка.

Она напомнила, что в I квартале 2020 года текущий счет сформировался с профицитом. "Наблюдаемое восстановление экономической активности способствует росту импорта, но при этом цены на экспортируемые нами товары и объемы экспорта остаются низкими. Поэтому, по нашей предварительной оценке, риск ухудшения текущего счета и давления на обменный курс может реализоваться во II полугодии", - сказала заместитель председателя Нацбанка.

Она отметила, что для тенге фундаментальным фактором является цена на нефть. Низкие цены влекут за собой сокращение валютной выручки экспортеров, ухудшая состояние текущего счета платежного баланса, что, в свою очередь негативно влияет на курс тенге, пояснила Молдабекова.

Она также отметила зависимость казахстанской валюты от курса российского рубля. "По рублю в последнее время мы видим много новостей о его возможном дальнейшем ослаблении: это и усиление санкционной риторики против России, и снижение объема продажи валюты из Фонда национального благосостояния Минфином РФ, что окажет меньшую поддержку рублю. Потенциальное ослабление рубля, (нацвалюты - ИФ) одного из наших основных торговых партнеров, несет риски негативной динамики тенге", - уточняет Молдабекова.

Она напомнила, что в Казахстане действует режим плавающего обменного курса и в случае внешних шоков, рисков необоснованного давления или спекуляций на валютном рынке Нацбанк вправе принять меры, направленные на "сглаживание колебаний курса в случаях угрозы финансовой стабильности и при значительном ухудшении ситуации на рынках". При этом, подчеркнула Молдабекова, в минувшем месяце регулятор не проводил интервенций. "С учетом сложившейся в июне позитивной динамики на рынке нефти, тенге укрепился на 1,7% - с уровня 411,5 тенге/$1 на конец мая до 404,70 тенге/$1 на конец июня, в отдельные периоды обменный курс пробивал отметку в 400 тенге", - сказала она.

По словам Молдабековой, на фоне восстановления экономической активности вырос спрос на иностранную валюту и увеличилась активность на валютном рынке, в июне объем торгов составил $2,1 млрд против $1,6 млрд в мае. "Основным продавцом валюты выступал Национальный фонд (. . ). Продажи компаний-экспортеров остаются ниже докризисных уровней ввиду все еще низкой средней цены на нефть", - добавила она.

"По поручению главы государства обязательство по продаже квазигосударственным сектором части валютной выручки было продлено до конца текущего года. С момента введения обязательства 26 марта по 30 июня текущего года объем обязательных продаж составил $612 млн. Мы уже говорили, что в мае Национальный банк приобрел $156 млн у компаний квазигосударственного сектора. Придерживаясь принципа нейтральности, в июне на бирже Национальный банк продал этот объем", - сказала Молдабекова.

Как сообщалось, профицит текущего счета платежного баланса Казахстана в первом квартале 2020 года, по предварительной оценке, составил $1,2 млрд против дефицита в размере $0,1 млрд в первом квартале 2019 года.

Регулятор ранее сообщал, что в I квартале текущий счет платежного баланса сложился с профицитом как результат высоких объемов добычи нефти и сформированных в конце 2019 года относительно высоких фьючерсных цен на нефть. "Тем не менее, по итогам 2020 года Нацбанк ожидает существенного ухудшения текущего счета с дефицитом, что обусловлено снижением цен на нефть и металлы, сокращением объемов их добычи, уменьшением внешнего спроса на экспортируемые Казахстаном товары ввиду замедления экономической активности в мире. Углубление дефицита текущего счета будет оказывать значительное давление на обменный курс тенге", - отмечал ЦБ.

Официальный курс на 9 июля - 409,98 тенге/$1.