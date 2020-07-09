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Бизнес и законодательство 09.07.2020 16:14

"Беларуськалий" сообщил, что в июне экспортировал рекордные 1,07 млн тонн хлоркалия

ОАО "Беларуськалий" сообщило о рекордном объеме экспорта калийных удобрений в июне текущего года - 1,07 млн тонн.

"Объём поставок калийных удобрений на экспорт в июне также является максимальным среди объёмов поставок продукции за месяц и составляет 1 069 600 тонн (на 16,9% выше уровня июня 2019 года и на 0,5% выше предыдущего рекорда в августе 2019 года)", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Там отмечается, что "экспортные поставки за 2 квартал 2020 года превысили данные аналогичного периода 2019-го и оказались выше предыдущего максимального показателя в 1 квартале минувшего года".

"Июнь стал для нашего предприятия месяцем не просто высокопродуктивной работы, но и знаковым в достижении сверхцелей", - подчеркивают на предприятии.

Сообщается, что рудниками ОАО "Беларуськалий" в июне установлен абсолютный рекорд по выдаче руды - более 5 млн тонн. Валовый выпуск хлоркалия за месяц составил 1,14 млн тонн. "Предприятием отгружена 1 123 831 тонна удобрений - это максимальная цифра за всю историю", - говорится в сообщении.

Итоговые данные по объемам производства и экспорта хлоркалия за первое полугодие предприятие не приводит.

Как сообщалось, по данным Белстата, в первом квартале 2020 года Беларусь снизила экспорт калийных удобрений на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 1,409 млн тонн (в пересчете на 100%-ное содержание питательных веществ). В стоимостном выражении экспорт калийных удобрений снизился на 28,1% до $598,5 млн.

В 2019 году Беларусь снизила экспорт калийных удобрений на 5,8% до 6,23 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества), в стоимостном выражении экспорт вырос на 2,3% - до $2,77 млрд.

В апреле-мае "Белорусская калийная компания" (БКК, спецэкспортер хлоркалия) заключила контракты на поставку хлоркалия до конца 2020 года с ключевыми импортерами - индийской компанией IPL и крупнейшими китайскими импортерами.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УДОБРЕНИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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